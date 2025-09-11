Elliot Anderson gjorde landslagsdebut för England den gångna samlingen.

Mer kan nu vara på gång kring den unge mittfältaren.

Manchester United uppges nämligen ha honom på sin radar.

Foto: Bildbyrån

Elliot Anderson har tagit stora steg sedan Nottingham Forest värvade honom från Newcastle United förra sommaren och under den gångna landslagssamlingen fick han göra debut i det engelska A-landslaget.

Anderson spelade 90 minuter mot både Andorra och Serbien.

Thomas Tuchel är dock inte ensamma med att se mittfältarens utveckling, utan även storklubbar har börjat få upp ögonen för 22-åringen.

Teamtalk rapporterar nämligen nu att Anderson är på Manchester Uniteds radar inför vinterfönstret.

Enligt uppgifterna tros dock inte en affär bli helt lätt, detta då Forest inte lär vilja sälja ett av sina viktigaste namn mitt under säsongen, men United väntas följa utvecklingen under nye tränare Ange Postecoglou och försök kan komma att göras kring 22-åringen i vinter.

United ska enligt uppgifterna ha planer på att förstärka truppen med två mittfältaren inom ett år, en i vinter och en nästa sommar.