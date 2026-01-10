Uppgifter: United i samtal med Hull om lån av Collyer

Manchester United kan vara på väg att låna ut mittfältaren Toby Collyer igen.

Enligt uppgifter pågår samtal med Hull City inför vårsäsongen.

Foto: Bildbyrån



Manchester United-mittfältaren Toby Collyer, 22, tillbringade hösten på lån hos West Bromwich i Championship. Låneavtalet avbröts dock nyligen efter att spelaren dragits med en skada sedan slutet av november.

Nu rapporterar Sky Sports att United för diskussioner med Hull City om ett nytt lån över resten av säsongen. Collyer sägs vara på väg tillbaka från sina skadeproblem.

Under sin tid i West Bromwich noterades Collyer för tolv matcher i den engelska andraligan.

Han har kontrakt med Manchester United till sommaren 2027 och har hittills gjort 13 framträdanden i A-laget.