Uppgifter: United knyter till sig målvaktstalang

Den unge burväktaren Charlie Hardy har lämnat Derby County.

Detta för att gå till den engelska storklubben Manchester United.

The Athletic är de som kommer med uppgifterna.

Foto: Bildbyrån

Den unge burväktaren Charlie Hardy har under en tid varit aktuell för Premier League-klubbar.

Nu ser 16-åringen också ut att ha gjort sitt val.

The Athletic rapporterar nu att Manchester United vinner dragkampen om den spännande målvakten.

Enligt uppgifterna kommer han till en början att inleda i klubbens P16-lag.

Hardy lämnade sin tidigare klubb Derby County i september.

”Efter nästan ett decennium i Derby County är det nu dags för ett nytt kapitel. Det har varit otroliga nio år här”, skrev han då via Instagram.