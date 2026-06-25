Uppgifter: United lånar ut floppen – på nytt

André Onana har varit utlånad till turkiska Trabzonspor.

Nu lånar Manchester United ut målvakten igen, enligt uppgifter.

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André Onana stod för en misslyckad sejour i Manchester United och i fjol lånades han ut till turkiska Trabzonspor.

Enligt sillygurun Fabrizio Romano kommer Onana att bli kvar i den turkiska klubben. United och Trabzonspor sägs vara överens om ett nytt låneavtal. Kontraktet kommer att sträcka sig ett år, enligt Romano.

Onana höll sex nollor på totalt 33 framträdanden i Trabzonspor.