Uppgifter: United nära Lammens – överens med Antwerpen

Manchester United är på väg att förstärka målvaktsuppsättningen.

Storklubben uppges nu vara överens med Royal Antwerpen om Senne Lammens.

United väntas betala 21 miljoner euro exklusive bonusar för målvakten.

Manchester United och Ruben Amorim vill förstärka på målvaktssidan, det har varit tydligt under en längre tid.

Det har ryktats om om Royal Antwerpen-målvakten Senne Lammens samt Aston Villa-keepern Emiliano Martinez, valet ser nu ut att ha fallit på den förstnämnde.

The Athletic-journalisten David Ornstein rapporterar nämligen nu att United är överens med Royal Antwerpen om en prislapp på 21 miljoner euro exklusive bonusar.

Det motsvarar omkring 231 miljoner kronor.

Den 23-årige belgaren väntas nu resa till England för att slutföra affären.