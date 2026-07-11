Uppgifter: United och Liverpool jagar brassestjärnan

Manchester United gav upp på Ederson.

Nu riktas fokuset mot Wolves-stjärnan Joao Gomes, enligt uppgifter.

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Manchester United uppgavs ha gjort klart med Ederson från Atalanta – men affären fallerade i sista stund.

Nu riktar United fokus mot Wolverhampton och Joao Gomes. Enligt Globo har ”The Red Devils” följt brassen under en längre tid samtidigt som Liverpool ska visa intresse.

Globo uppger att Gomes var nära en flytt till Atletico Madrid men att den också gick i kras. Då var prislappen satt till 45 miljoner euro, vilket motsvarar 496 miljoner kronor.

Den 25-årige mittfältaren noterades för ett mål och tre assist på 41 matcher i Premier League förra säsongen.