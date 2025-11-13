Uppgifter: United planerar att köpa loss Stiller i vinter

Angelo Stiller, 24, fortsätter att väcka intresse från Europas storklubbar.

Enligt uppgifter planerar Manchester United att köpa loss den tyske mittfältaren redan under vinterfönstret.



Stiller har länge kopplats ihop med en flytt från VfB Stuttgart, och under sommaren rapporterades intresse från flertalet klubbar.



Nu uppger DefensaCentral att Manchester United fortsatt är mycket intresserade.

Enligt uppgifterna planerar Manchester United att försöka köpa loss Stiller i januari och är redo att erbjuda omkring 60 miljoner euro (drygt 650 miljoner kronor), trots att spelaren värderas till 45 miljoner euro (drygt 500 miljoner kronor). Klubben vill säkra mittfältaren direkt, även om det ekonomiskt skulle kunna vara fördelaktigt att vänta till sommaren då en utköpsklausul träder i kraft. Stuttgart kan dock välja att betala en kompensation för att stoppa klausulen.

Stiller har kontrakt med Stuttgart till sommaren 2028 och har den här säsongen gjort ett mål och tre assist på tio Bundesliga-matcher, varav åtta från start.