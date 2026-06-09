Uppgifter: United redo att utmana City om Anderson

Manchester City har länge pekats ut som favorit att värva Elliot Anderson.

Men enligt The Guardian tror Manchester United nu att de kan vinna dragkampen om Nottingham-mittfältaren.

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Elliot Anderson ser ut att bli ett av sommarens mest omtalade namn på transfermarknaden.

Den 23-årige Nottingham-spelaren har under en längre tid kopplats ihop med Manchester City, som enligt flera uppgifter varit i förarsätet för en värvning.



Men nu rapporterar The Guardian att Manchester United fortfarande är med i jakten och att det finns en stark tro inom klubbens sportsliga ledning att Anderson kan övertalas att välja Old Trafford.

En affär uppges kosta omkring 100 miljoner pund, motsvarande cirka 1,25 miljarder kronor.

Förra veckan rapporterade The Athletic att Nottingham nobbat ett första bud från City. Budet ska ha legat på 80 miljoner pund, ungefär en miljard kronor.

Anderson har hittills gjort 119 Premier League-matcher för Newcastle och Nottingham. Mittfältaren är just nu på plats med England i USA inför sommarens VM.