Foto: Bildbyrån

Uppgifter: United riktar blickarna mot Loftus-Cheek

Tor Sundberg
Manchester United letar efter ett tillskott på det centrala mittfältet.
Då har man vänt blickarna mot Milan och Ruben Loftus-Cheek.
Det rapporterar Talksport.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha tagit sig upp och genom Chelseas ungdomsled spelade Ruben Loftus-Cheek, efter två utlån till Crystal Palace och Fulham, för London-klubbens A-lag mellan 2021 och 2023.

Därefter lämnade den 29-årige mittfältaren England för spel i AC Milan, där han i dag står noterad för spel i 91 matcher.

Nu kan dock flyttlasset gå tillbaka till England, och Manchester United. Detta då ”The Red Devils” är ute efter mittfältaren i januari enligt Talksport.

De skriver att Loftus-Cheek har blivit ett transfermål för vintern då han har meriter av spel i Premier League.

Ruben Loftus-Cheeks kontrakt med Milan sträcker sig fram till sommaren 2027.

