Uppgifter: United ser ut att släppa talang

Manchester United kan släppa sin talang Sam Mather.

Det rapporterar BBC.

Foto: Bildbyrån

Manchester United ser ut att släppa talangen Sam Mather i januarifönstret. Det uppger BBC.

Enligt uppgifterna har turkiska Kayserispor redan lagt ett bud på den 21-årige yttern, samtidigt som MLS-klubben New England Revolution också ska vara intresserad.

Mather har vid flera tillfällen tränat med Uniteds A-lag under säsongen, men endast noterats för sex matcher med klubbens U21-lag. Tidigare har han varit utlånad till både Tranmere och Rochdale.