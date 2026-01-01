Uppgifter: United ser ut att släppa talang
Manchester United kan släppa sin talang Sam Mather.
Det rapporterar BBC.
Manchester United ser ut att släppa talangen Sam Mather i januarifönstret. Det uppger BBC.
Enligt uppgifterna har turkiska Kayserispor redan lagt ett bud på den 21-årige yttern, samtidigt som MLS-klubben New England Revolution också ska vara intresserad.
Mather har vid flera tillfällen tränat med Uniteds A-lag under säsongen, men endast noterats för sex matcher med klubbens U21-lag. Tidigare har han varit utlånad till både Tranmere och Rochdale.
