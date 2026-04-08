Uppgifter: United snuvas på stjärnan – vill till rivalen

Manchester United och Manchester City jagar Elliot Anderson.

Spelaren själva har City som favorit.

Foto: Bildbyrån

Nottingham Forests Elliot Anderson, 23, är ett hett villebråd inför sommarens transferfönster. Den engelske mittfältaren jagas av flera Premier League-jättar.

Enligt tidningen The Mirror följs Anderson av Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester United och Manchester City. Tidningen skriver vidare att det är City som leder jakten på 23-åringen vars prislapp ligger på 65 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 812 miljoner kronor.

Därtill uppges Anderson ha City som favoritdestination om han lämnar Forest.

Anderson noteras för två mål och tre assist på 41 matcher den här säsongen. Hans nuvarande avtal med Forest sträcker sig till 2029.