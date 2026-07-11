Uppgifter: United spanar in VM-succén

Manchester United är ute efter en målvakt.

Paraguays VM-målvakt Orlando Gill kan bli namnet som storklubben går efter.

Detta enligt uppgifter från Manchester Evening Standard.

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Belgaren Sanne Lammers, som fick göra VM-debut i kvartsfinalen mot Spanien, har varit Manchester Uniteds förstaval mellan stolparna den senaste säsongen.

I sommar vill den engelska storklubben hitta en konkurrent till den 24-åriga målvakten. Enligt lokaltidningen Manchester Evening Standard kan det bli Paraguays VM-succé Orlando Gill som fyller de skorna.

Gill stod för två räddningar i samband med straffläggningen mot Tyskland i sextondelsfinalen, som Paraguays vann. I åttondelen stod han för en nya stark insats när Frankrike nätt och jämnt vann med 1–0.

Målvakten blev officielt utnämnd till matchens bästa spelare båda gångerna.

Enligt uppgifterna har även Aston Villa och Ipswich Town hållit ögonen på 26-åringen. I dagsläget spelar han sin klubblagsfotboll i argentinska San Lorenzo.

Tidigare uppgifter från transfergurun Fabrizio Romano gör gällande att United redan har säkrat den 35-åriga målvakten Karl Darlow. Det återstår att se vad det innebär för en eventuell flytt för Orlando Gill.

