Uppgifter: United-talangen kan lånas ut igen

Toby Collyer återvände nyligen till Manchester United efter ett lån.

Nu kan 22-åringen lämna för Hull City.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Toby Collyer, 22, återvände till Manchester United efter årsskiftet. Mittfältaren var utlånad till West Bromwich Albion i Championship. The Athletic gjorde gällande att Collyer kommer att vara med och slåss om en startplats i United – efter att han har återhämtat sig från en skada.

Sky Sports kommer med motsägande uppgifter. Enligt Sky ska Hull City vara i förhandlingar med United för att låna Collyer. Det ska röra sig om ett lån som sträcker sig över resten av säsongen.

Hull-toppen Sergej Jakirovic bekräftade för BBC att klubben är intresserat av Collyer.

– Han är en intressant spelare, jag skulle vilja ha honom om det är möjligt, sa Jakirovic.

Collyer noterades för en assist på 12 matcher under hösten i fjol i Championship.