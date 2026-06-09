Uppgifter: United trappar upp jakten på Tottenham-kaptenen

Cristian Romero har länge kopplats ihop med flera europeiska storklubbar.

Nu uppges Manchester United förbereda ett bud på Tottenhams argentinske mittback.

Foto: Bildbyrån

Cristian Romero kan vara på väg bort från Tottenham i sommar.

Enligt den argentinske journalisten Gastón Edul har Manchester United bestämt sig för att göra ett seriöst försök att värva den 28-årige mittbacken. Klubben ska nu förbereda ett bud på den argentinske landslagsmannen.

Romero anslöt till Tottenham från Atalanta 2021. Mittbacken bär numera även kaptensbindeln i Londonklubben.

Romero har kontrakt med Tottenham till sommaren 2029, vilket innebär att Spurs sitter i en stark förhandlingsposition.

Den gångna säsongen noterades han för sex mål och fyra assist på 32 tävlingsmatcher. Totalt har han gjort 13 mål och sju assist på 156 framträdanden för Tottenham. På landslagsnivå står Romero noterad för 50 matcher och tre mål för Argentina.