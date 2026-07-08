Uppgifter: United värvar från rival – för 620 miljoner

Manchester United köper från Chelsea.

Klubbarna är överens om Andrey Santos, enligt uppgifter.

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Manchester United ser ut att göra en mittfältsvärvning. Enligt ansedda The Athletic är ”The Red Devils” överens med Chelsea om Andrey Santos.

Den brasilianske mittfältaren sägs köpas loss för 48 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 620 miljoner kronor. I avtalet ska det även finnas ”lätt uppnåeliga tilläggsklausuler på 2 miljoner pund, samt en vidareförsäljningsklausul på tio procent.

The Athletic skriver vidare att Santos väntas genomgå en läkarundersökning innan affären går i hamn.

22-åringen anslöt till Chelsea 2023 och noteras för totalt tre mål och fem assist på 47 framträdanden.