Uppgifter: United vill säkra upp utlånad talangduo

Manchester United vill hämta hem två utlånade talanger.

Det rör sig om Harry Amass, 18 och Radek Vitek, 22.

Detta enligt The Sun.

Manchester United-talangerna Harry Amass och Radek Vitek är utlånade. Amass spelar just nu i Sheffield United medan Vitek spelar för Bristol City.

Nu rapporterar The Sun att United överväger att kalla hem duon nästa säsong.

Vänsterbacken Amass stod för sitt första mål på seniornivå mot Southampton förra veckan och målvakten Vitek har hållit fem nollor på 15 framträdanden.

United väntas inte kalla hem dem i januarifönstret utan det sker senare.