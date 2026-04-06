Uppgifter: United vill sälja flera spelare – för Anderson-affär

Manchester United vill sälja flera spelare och samla ihop pengar.

Detta för att värva Nottingham Forest-stjärnan Elliot Anderson.

Det rapporterar Mirror.

Flera Manchester United-spelare sitter på utgående kontrakt eller låneavtal. Enligt den brittiska tidningen Mirror väntas Rasmus Højlund, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Andre Onana och Marcus Rashford lämna i sommar.

Mirror skriver att klubbens ägare Sir Jim Ratcliffe vill samla in pengar för att värva den eftertraktade Elliot Anderson. Nottingham Forest-stjärnan kostar, enligt tidningen, 100 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 1,2 miljarder kronor.

Därför är det aktuellt med att släppa spelare som Rasmus Højlund och Marcus Rashford som både har en köpoption i sina låneavtal.

Elliot Andersons kontrakt med Nottingham Forest sträcker sig till sommaren 2029.