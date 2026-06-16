Uppgifter: United visar intresse för norske stjärnan

Manchester United vill värva ny mittfältare.

Klubben är ute efter Sander Berge, enligt uppgifter.

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Manchester United har tidigare varit intresserat av att värva norske Sander Berge. Det slutade med att mittfältaren gick till Fulham i stället.

Nu rapporterar The Athletic att Uniteds intresse har blossat upp igen. Klubben sägs överväga Berge som en förstärkning på mittfältet inför nästa säsong.

28-åringen är en del av Norges VM-trupp som ställs mot Irak i premiären.

