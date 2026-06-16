Uppgifter: United visar intresse för norske stjärnan
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Manchester United vill värva ny mittfältare.
Klubben är ute efter Sander Berge, enligt uppgifter.
Manchester United har tidigare varit intresserat av att värva norske Sander Berge. Det slutade med att mittfältaren gick till Fulham i stället.
Nu rapporterar The Athletic att Uniteds intresse har blossat upp igen. Klubben sägs överväga Berge som en förstärkning på mittfältet inför nästa säsong.
28-åringen är en del av Norges VM-trupp som ställs mot Irak i premiären.
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