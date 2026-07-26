Uppgifter: Uniteds prislapp på Marcus Rashford

Manchester United är villiga att sälja Marcus Rashford.

Prislappen ligger på 464 miljoner kronor, enligt uppgifter.

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Marcus Rashford, 28, tillbringade förra säsongen på lån i Barcelona. Nu är engelsmannen tillbaka i Manchester United, som han tillhör.

Samtidigt är ”The Red Devils” redo att sälja yttern och enligt transferjournalisten Nicolo Schira finns det en prislapp satt på honom.

Schira uppger att United är redo att lyssna på erbjudanden samtidigt som de kräver 42 miljoner euro (cirka 464 miljoner kronor) för att ”ge grönt ljus”.

Rashford noterades för 14 mål och 14 assist på totalt 49 matcher i Barcelona. 28-åringens kontrakt med United löper ut sommaren 2028.