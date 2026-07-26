Svarar efter Rydströms känga: ”Gör dumma grejer”

STOCKHOLM. Han orsakade den frispark som ledde fram till BP:s kvittering i 90:e minuten.

Amin Boudris debut i Hammarby kunde ha blivit bättre och efteråt var tränare Henrik Rydström kritisk till Boudris försvarsspel i samband med den orsakade frisparken.

– Jag hade lite för mycket spring i benen, då kan man göra dumma grejer, svarar rekordaffären i den mixade zonen.

Foto: FotbollDirekt/ Bildbyrån

Han presenterades knappa dygnet innan Anderlecht-matchen i torsdags, men fick inte en plats i truppen då.

I stället var det nu på Grimsta under söndagen som Amin Boudri gjorde sin debut i grönvitt – detta på samma arena som han så sent som i höstas skapade rubriker då han som avstängd Gais-stjärna ställde sig i Gais-klacken.

– Det var kul att vara tillbaka här, det är nära Hässelby också så det var kul, säger Boudri till FD.

Efter Anderlecht i torsdags berättade Boudri att inte trivdes i Los Angeles, överraskande ord att höra kanske om Kaliforniens flaggskepp till stad.

”De flesta hade gillat att bo i LA, men jag ville inte vara där”, sa 21-åringen till FotbollDirekt.

Att nu efter halvåret i Los Angeles debutera i Bajen ett stenkast från mammas gata i Hässelby, hur var det?

– Det hade varit roligare med vår hemmaplan, men det var okej. Våra supportrar var ett plus, vi var ett minus, men det kommer vara mycket bättre tryck på vår hemmaplan. Våra fans är alltid topp, säger Boudri om Hammarbys supportrar.

Självkritiken: ”Då gör man dumma grejer”

Boudri byttes in i 72:a minuten och var delaktig i Victor Linds 1-0-mål kort senare, men orsakade också den frispark som ledde fram till BP:s kvittering i 90:e minuten.

Efter 1-1-matchen var tränare Henrik Rydström kritisk till Boudris förvsarsspel i samband med orsakade frisparken. 37-miljonersmannen är själv medveten om sitt misstag.

– Jag får kolla mig själv i spegeln och lära mig av det, säger han och fortsätter:

– Jag hade lite för mycket spring i benen, det blir så när man vill spela. Då kan man göra dumma grejer. Det är normalt.

Boudri har själv inte pratat med Rydström efteråt.

– Jag ska fråga honom nu, jag ska kolla med honom, svarar Boudri när han får frågan om sin tränare var arg på honom efteråt.

På torsdag väntar returen på belgisk mark mot Anderlecht i Europa League-kvalets andra runda och Boudri ser fram emot matchen där det alltså är helt lika efter 1-1 på 3Arena.

– Vi alla är revanschsugna efter i dag, det kommer att bli bra, säger allsvenskans dyraste värvning genom tiderna.