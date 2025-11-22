Uppgifter: Upamecano nobbar Liverpool-flytt

Dayot Upamecano kan lämna Bayern München.

Men en flytt till Liverpool är uteslutet.

Det rapporterar Bild-journalisten Christian Falk.

Foto: Alamy

Bayern Münchens mittback Dayot Upamecano kan lämna. Fransmannen har kopplats ihop med toppklubbar som Liverpool, Real Madrid, Barcelona och Paris Saint-Germain.

Nu rapporterar Bild-journalisten Christian Falk att Upamecano nobbar en potentiell flytt till Liverpool. En övergång ska vara uteslutet från fransmannen.

Falk uppger att det finns tre huvudspår för Upamecano och att dessa ska vara att förlänga med Bayern, gå till Real Madrid eller PSG.

Upamecanos kontrakt med den tyska storklubben löper ut sommaren 2026.



