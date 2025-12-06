Uppgifter: Utländsk klubb vill värva Ahmed Yasin

Ahmed Yasin var starkt bidragande till att Örebro SK höll sig kvar i superettan.

Huruvida stjärna blir kvar återstår att se.

Duhok SC vill nämligen köpa loss honom från ÖSK.

Foto: Bildbyrån

Ahmed Yasin vände hem till Örebro SK i somras och den 34-årige yttern var starkt bidragande till att klubben höll sig kvar i superettan.

På 15 matcher i serien stod han för fem mål och tre assist.

Yasin har kontrakt med ÖSK över säsongen 2026, men huruvida stjärnan blir kvar över nästa säsong återstår att se. Sportbladet rapporterar nämligen nu att han drar till sig utländskt intresse.

Tidningen rapporterar att irakiska Duhok SC vill köpa loss Yasin och att han är ett prioriterat transfermål för klubben.