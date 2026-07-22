Uppgifter: Valencia vill värva från Arsenal
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Reiss Nelson har tillhört Arsenals A-lag sedan 2017, men mest varit på lån.
Nu hoppas Valencia knyta till sig till yttern, enligt Fichajes.
Förra sommaren värvade Arsenal mittbacken Cristhian Mosquera från Valencia.
Nu kan Reiss Nelson gå i motsatt riktning.
26-åringen som sedan debuten i Arsenals A-lag 2017 varit på lån i Hoffenheim, Feyenoord, Fulham och nu senaste säsongen i Brentford finns enligt Fichajes på Valencias önskelista.
Även Benfica och nyss nämnde Fulham, som hade yttern på lån 2024/2025, ska vara intresserade av den forne engelska U21-landslagsspelaren.
Kontraktet med Arsenal löper ut nästa sommar.
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