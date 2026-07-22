Uppgifter: Valencia vill värva från Arsenal

Reiss Nelson har tillhört Arsenals A-lag sedan 2017, men mest varit på lån.

Nu hoppas Valencia knyta till sig till yttern, enligt Fichajes.

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Förra sommaren värvade Arsenal mittbacken Cristhian Mosquera från Valencia.

Nu kan Reiss Nelson gå i motsatt riktning.

26-åringen som sedan debuten i Arsenals A-lag 2017 varit på lån i Hoffenheim, Feyenoord, Fulham och nu senaste säsongen i Brentford finns enligt Fichajes på Valencias önskelista.

Även Benfica och nyss nämnde Fulham, som hade yttern på lån 2024/2025, ska vara intresserade av den forne engelska U21-landslagsspelaren.

Kontraktet med Arsenal löper ut nästa sommar.