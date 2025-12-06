Uppgifter: Väntas höja priset på eftertraktade stjärnan

Elliot Anderson är eftertraktad på transfermarknaden.

Nottingham har dock inte planer på att sälja sin guldklimp i vinter.

Och nästa sommar väntas man höja priset på honom ytterligare.

Foto: Bildbyrån

Elliot Anderson gör succé i Nottingham Forest och detta har fått flera storklubbar att visa intresse för mittfältaren.

Främst har det ryktats om Manchester United, men någon affär mellan Forest och någon klubb ser inte ut att vara speciellt nära.

Det har tidigare rapporterats att Nottingham inte har några planer på att släppa mittfältaren i vinter och nu kommer rapporter om att han kommer bli ännu svårare att ta även nästa sommar.

Football Insider rapporterar nämligen att Forest väntas höja sitt begärda pris på 100 miljoner pund. Exakt vad det nya begärda priset kommer att vara framgår inte av uppgifterna.

Utöver Manchester United så uppges även Manchester City och Newcastle United vara intresserade av mittfältaren.