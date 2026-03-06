Uppgifter: Varit aktuell för AIK – placeras nu i Malmö FF

Noah Åstrand John har gjorts aktuell för AIK under vintern.

Nu ser det istället ut att kunna bli en flytt till Malmö FF för ytterbacken.

Gasetten uppger att vänsterbacken är aktuell för Skåneklubben.

Foto: Bildbyrån

IK Brages Noah Åstrand John har varit omskriven denna vinter.

Det har ryktats en del kring honom och AIK, men med Gnagets värvning av Lukas Bergquist har det spåret sett dött ut. Trots det ser det nu ut att kunna bli en allsvensk flytt för vänsterbacken.

Gasetten rapporterar nu att ytterbacken är aktuell för Malmö FF.

Enligt uppgifterna så ska han inte heller ha tränat med IK Brage i dag.

23-åringen sitter på kontrakt med IK Brage över säsongen 2027.