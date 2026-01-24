Uppgifter: Västerås värvar Tagesson
Västerås SK värvar Jack Tagesson, 21.
Expressens uppgifter delger att spelaren presenteras inom kort.
FotbollDirekt har tidigare avslöjat att Västerås SK vill värva Jack Tagesson, 21, i Nordic United och klubbarna har förhandlat i ett par veckor gällande en övergång.
Nu kommer Expressen med nya uppgifter om att Tagesson är klar för Västerås. Uppgifterna uppger att Nordic United har accepterat ett bud i miljonklassen det som återstår är en läkarundersökning.
Om allt går som det ska kommer försvararen att presenteras av Västerås innan klubben åker på träningslägret i Spanien på tisdag.
