Uppgifter: Vill ersätta Gordon med förre Bajenstjärnan

Anthony Gordon har lämnat Newcastle United för Barcelona.

Nu vill ”The Magpies” ersätta engelsmannen med Bazoumana Touré, enligt uppgifter.

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Newcastle United är på jakt efter en ny ytter efter att de sålt Anthony Gordon till Barcelona.

Enligt tidningen Daily Mail tittar Newcastle på Hoffenheims Bazoumana Touré. Den tidigare Hammarby-stjärnan sitter på ett avtal till 2029 och enligt tidigare rapporterar kräver Hoffenheim en rekordsumma för att släppa ivorianen.

Hoffenheims nuvarande transferrekord ligger på 43,5 miljoner euro, motsvarande 467 miljoner kronor.

Newcastle sägs även hålla ett vakande öga över Salzburgs Kerim Alajbegovic.

Bazoumana Touré och Keim Alajbegovic ska båda spela sextondelsfinal i VM för Elfenbenskusten respektive Bosnien & Herzegovina.