Uppgifter: Vill förlänga med Vinícius Júnior
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Vinícius Júniors kontrakt med Real Madrid går ut nästa sommar.
Enligt spanska AS är klubben måna om att förlänga brassens avtal.
Vinícius Júnior har varit en av Real Madrids mest lysande stjärnor de senaste åren. Det vill klubben inte heller ändra på.
Enligt spanska AS har Real-ledningen bokat in ett möte med brassen för att diskutera en kontraktsförlängning. Vinícius sitter i dagsläget på ett avtal som löper ut sommaren 2027.
Yttern är i högsta grad en del av den nygamla tränaren José Mourinhos planer inför den kommande säsongen. AS menar även att han förväntas bli lagets vice-kapten.
Vinícius Júnior har spelat över 300 matcher för Real Madrid sedan han anslöt från Flamengo 2018. Under sin tid i den spanska huvudstaden har klubben bland annat vunnit La Liga tre gånger och Champions League två gånger.
Under sommarens VM blev det fyra mål och en assist för brassen.
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