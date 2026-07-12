Uppgifter: Vill förlänga med Vinícius Júnior

Vinícius Júniors kontrakt med Real Madrid går ut nästa sommar.

Enligt spanska AS är klubben måna om att förlänga brassens avtal.

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Vinícius Júnior har varit en av Real Madrids mest lysande stjärnor de senaste åren. Det vill klubben inte heller ändra på.

Enligt spanska AS har Real-ledningen bokat in ett möte med brassen för att diskutera en kontraktsförlängning. Vinícius sitter i dagsläget på ett avtal som löper ut sommaren 2027.

Yttern är i högsta grad en del av den nygamla tränaren José Mourinhos planer inför den kommande säsongen. AS menar även att han förväntas bli lagets vice-kapten.

Vinícius Júnior har spelat över 300 matcher för Real Madrid sedan han anslöt från Flamengo 2018. Under sin tid i den spanska huvudstaden har klubben bland annat vunnit La Liga tre gånger och Champions League två gånger.

Under sommarens VM blev det fyra mål och en assist för brassen.