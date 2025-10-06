Uppgifter: Vill köpa loss United-keepern efter succén

Andre Onana är på lån från Manchester United till Trabzonspor.

Nu vill den turkiska klubben köpa loss honom.

Det rapporterar The Sun.

Foto: Alamy

Andre Onana var kritiserad under sin tid i Manchester United. I somras stod det klart att den kamerunske målvakten lånas ut till Trabzonspor.

Väl i den turkiska klubben har det gått bättre för Onana. Målvakten har hållit två raka nollor och nu vill Trabzonspor köpa loss honom permanent, enligt The Sun.

Utöver de hållna nollorna uppges tränaren Fatih Tekke uppskatta Onanas ledaregenskaper. enligt The Sun innehåller låneavtalet ingen köpoption. Samtidigt ska Trabzonspor ha meddelat United att de vill köpa loss honom när låneavtalet löper ut.

Kontraktet med Trabzonspor löper ut sommaren 2026.