Uppgifter: Vill till Fiorentina – Lindelöf säger nej till Everton

Victor Nilsson Lindelöfs framtid har varit en följetång hela sommaren.

Nu verkar han närma sig Fiorentina.

Italiensk media skriver att mittbacken sagt nej till Everton för att möjliggöra en övergång till Serie A-klubben.

Sedan Victor Nilsson Lindelöf lämnade Manchester United efter säsongsavslutningen har mittbacken varit kontraktslös.

I dagarna kom uppgifter om att Fiorentina trappat upp jakten på svensken. Tidigare har det rapporterats att forne United-keepern tillika Lindelöfs vän David De Gea försökt locka Lindelöf till Fiorentina där ju spanjoren huserar.

Nu skriver italienska Corriere dello Sport att Lindelöf sagt nej till Everton för att möjliggöra en flytt till Florens och Serie A, något Fotbollskanalen var först med att hänvisa till.

Klockan 12 tas svenska landslagstruppen ut till VM-kvalmatcherna mot Slovenien och Kosovo.