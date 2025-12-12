Uppgifter: Vill värva från Real Madrid

Gonzalo Garcia har fått ont om speltid i Real Madrid.

Nu uppges Stuttgart vilja lägga vantarna på anfallaren.

Han startade visserligen Champions League-matchen mot Manchester City i veckan, men i övrigt har Gonzalo Garcia haft det tufft att ta en ordinarie tröja i stjärnspäckade Real Madrid.

Nu skriver Sky Sport-journalisten Florian Plettenberg att Stuttgart vill värva den 21-åriga anfallaren.

Den tyska Bundesligaklubben ska samtidigt inse att det kommer krävas mycket för att lyckas lösa en sådan affär och ska då också vara öppna för andra alternativ på anfallsposten.

Stuttgart placerar sig just nu på en sjätteplats i inhemska ligan och vann så sent som i går hemma mot Maccabi Tel Aviv med 4-1 i Europa League.

Gonzalo Garcia har kontrakt med Real Madrid till 2030.