Uppgifter: Vlahovic i förhandlingar – monsterkontrakt på bordet

Dusan Vlahovic, 26, närmar sig en förlängning med Juventus.

Anfallaren uppges skriva ett korttidskontrakt med klubben.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Dusan Vlahovic sitter på ett kontrakt över säsongen med Juventus. Den serbiske anfallaren har ännu inte skrivit på något nytt avtal men enligt silly-journalisten Nicolo Schira kan det snart bli verklighet.

Schira uppger att Vlahovic och Juventus förhandlar om ett nytt korttidskontrakt. Juventus drag för att försöka behålla stjärnan är att erbjuda sju miljoner euro om året. Det är en årslön på ungefär 75 miljoner kronor.

Ett nytt samtal mellan parterna väntas ske i veckan.

Vlahovic noteras för sex mål och två assist på 17 matcher den här säsongen.