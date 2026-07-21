Uppgifter: VM-succé nära flytt till Saudiarabien

Crysencio Summerville är nära en flytt från West Ham United.

Enligt The Athletic är holländaren nästan klar för Al-Hilal.

Övergångssumman ser ut att landa på nästan en miljard kronor.

Foto: Bildbyrån

Crysencio Summerville fick lite av ett internationellt genombrott under VM. Yttern spelade samtliga matcher för Nederländerna och svarade för två mål och två assist, bland annat mot Sverige.

24-åringen spenderade förra säsongen i ett West Ham United som åkte ur Premier League. Men det ser inte ut att bli Championship för Summerville till hösten.

Nu ser en flytt till Saudiarabien ut som det mest troliga alternativet. Enligt The Athletic har Al-Hilal kommit överens med West Ham om en övergång. Saudierna förväntas betala 70 miljoner pund för holländaren, vilket motsvarar runt 908 miljoner svenska kronor.

Crysencio Summerville gjorde sammanlagt 8 mål på 56 tävlingsmatcher för West Ham United. Han anslöt till Londonklubben 2024 efter en stark säsong med Leeds United i Championship.