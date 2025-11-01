Uppgifter: VSK i samtal med Karlsson om framtiden

Kalle Karlsson har tagit upp Västerås SK till allsvenskan igen.

Då kan succétränaren lämna.

Det uppger Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Efter ett sent 1-0-mål på Falcon Alkoholfri arena stod det helt klart att Västerås SK tar steget upp till allsvenskan – för andra gången på tre år under manager Kalle Karlsson.

Nu kan succétränaren vara aktuell för att lämna då hans kontrakt löper ut, enligt Sportbladet.

De skriver vidare att Sandviken-tränaren Eldar Abdulic, vars kontrakt också löper ut efter året, har haft ett möte med Västerås-klubben.

Frågar man VSK-ordföranden Magnus Breitholtz menar han att klubben och Karlsson för samtal om den senares framtid.

– Vi har en pågående dialog, jag vill inte gå in på den, men vi har en jättebra dialog och jag tror att det finns en ambition från båda parter att utveckla VSK. Sedan ska man komma överens också, säger Breitholtz till Fotbollskanalen.

Kalle Karlsson har tränat VSK sedan sommaren 2021.