Uppgifter: VSK vill värva Noel Sernelius

Västerås SK vill värva från IFK Norrköping.

VSK har lagt ett bud på mittfältaren Noel Sernelius.

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Västerås SK gör sig redo för allsvenskan 2026. Klubben har under måndagen presenterat Mikael Lustig som ny fotbollsansvarig i klubben och Billy Magnusson som ny sportchef.

Nu rapporterar Aftonbladet att VSK spanar på en förstärkning på mittfältet. Tidningen uppger att ett bud har lagts på IFK Norrköpings mittfältare Noel Sernelius.

19-åringen var utlånad till Husqvarna FF den gångna säsongen och noterades för två mål och fyra assist på 29 matcher.