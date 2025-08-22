Uppgifter: Wahlqvist-flytt till MLS stoppad

Linus Wahlqvist Egnell ser ut att blir kvar i Pogon Szczecin.

Enligt polska Goal nobbade klubben ett bud från Minnesota United, och nattens stängning av MLS transferfönster satte punkt för en möjlig flytt.



Minnesota United ska nyligen ha lagt ett bud på den landslagsmeriterade 28-årige försvararen, som har kontrakt med Pogon Szczecin till nästa sommar.

Enligt Goal.pl var Wahlqvist själv lockad av MLS-erbjudandet, och klubben har tidigare försökt värva honom.

Trots intresset från USA vill Pogon behålla backen och avvisade budet. Med MLS-fönstret stängt natt till fredag svensk tid är det nu klart att Wahlqvist stannar i Polen, åtminstone tills vidare.