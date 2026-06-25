Uppgifter: Wälti byter Juventus mot Brighton

Den schweiziska landslagsmittfältaren Lia Wälti ser ut att flytta.

Hon byter Juventus mot Brighton.

Det uppger The Athletics.

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Lia Wälti bytte Arsenal mot Juventus i fjol. Nu ser det ut som att mittfältaren lämnar Italien för att återvända till England.

The Athletic kan nu rapportera att mittfältaren ser ut at gå till Brighton. Hon har ett år kvar på kontraktet med Juventus men både hon och Brighton ser ut att vilja komma överens om en övergång.

Wälti är lagkapten för det Schweiziska damlandslaget och ledde laget under EM på hemmaplan i fjol.