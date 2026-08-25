Uppgifter: Watkins överens med Al-Hilal – Villa säger nej

Ollie Watkins ser ut att vara på väg bort från Aston Villa.

Nu uppges 30-åringen ha kommit överens med saudiska Al-Hilal om ett kontrakt till 2029.

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Ollie Watkins ser ut att vara på väg bort från Aston Villa. Anfallaren fanns inte med i Villas premiärtrupp i Premier League i söndags, efter uppgifter om att han har meddelat klubben att han vill lämna för saudiska Al-Hilal.

Nu uppger transferprofilen Nicolo Schira att Watkins redan har kommit överens med Al-Hilal om ett kontrakt som sträcker sig till 2029.

Någon överenskommelse mellan Aston Villa och den saudiska klubben ska dock ännu inte vara på plats. The Athletic rapporterade förra veckan att Villa hade nobbat ett bud på 45 miljoner euro, motsvarande omkring 500 miljoner kronor.

Watkins har kontrakt med Aston Villa till sommaren 2028. Han värvades från Brentford 2020 och har sedan dess stått för 108 mål och 47 assist på 278 matcher för klubben.