Uppgifter: Waylon Renecke går till Hammarby

Hammarby ser ut att ha gjort klart med ett nyförvärv.

Enligt Aftonbladet är Waylon Renecke klar för klubben.

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Det har tidigare rapporterat om förhandlingar mellan Hammarby och FC Köpenhamn gällande ett köp av försvararen Waylon Renecke. Nu ser alla bitarna ut att ha fallit på plats.

Enligt Aftonbladet är sydafrikanen klar för en flytt till Hammarby.

Renecke har erfarenhet av svensk fotboll sedan tidigare. Mittbacken var utlånad till Örgryte under klubbens senaste säsong i superettan och bidrog till att klubben tog steget upp inför årets säsong.

Han har även representerat Esbjerg i den danska andraligan.

