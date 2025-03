Uppgifter: Wembangomo ytterst nära Häcken

BK Häcken närmar sig ett nyförvärv.

Detta om man lyssnar till uppgifter från norska TV2.

De skriver att ytterbacken Brice Wembangomo är ytterst nära en övergång.

Den norska ytterbacken Brice Wembangomo spelar just nu i Bodø/Glimt, men inte länge till.



Den 28-årige ytterbacken kommer, om man lyssnar till norsk media, att hamna i BK Häcken.



Till att börja med skriver Norska TV2 att Wembangomo är ytterst nära en övergång till Häcken och är i slutförhandlingar. Övergången väntas bli klar inom en snar framtid.



Enligt Nettavisen har klubbarna kommit överens om en övergång och Wembangomo har fått tillstånd att resa till Sverige under de kommande dagarna. Uppgifterna gör även gällande att Häcken kommer att betala runt 11,5 miljoner norska kronor (cirka 10,9 miljoner svenska kronor) för ytterbacken.



Brice Wembangomo står noterad för 67 matcher i Eliteserien med Bodø/Glimt. Under torsdagskvällen spenderade han hela matchen på bänken när Bodø/Glimt slog ut Olympiakos i Europa Leagues åttondelsfinal.



Mycket tyder även på att detta var den sista matchen för Wembangomo i de regerande norska mästarna.