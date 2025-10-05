Uppgifter: Xavi vill vara tillgänglig för Manchester United

Xavi står alltjämt utan tränaruppdrag.

Den förre Barca-stjärnan ser även ut att ha siktet inställt på ett specifikt uppdrag.

45-åringen ser ut att vilja ta över Manchester United.

Foto: Bildbyrån

Xavi lämnade rollen som huvudtränare för FC Barcelona sommaren 2024 och sedan dess har han stått utan tränaruppdrag.

Spanjoren ser inte heller ut att vara villig att hoppas på vilket uppdrag som helst.

CaughtOffside rapporterar nämligen nu om att Xavi bett sin rådgivare att tacka nej till uppdrag från Saudiarabien, detta då han vill vara tillgänglig ifall United-jobbet blir tillgängligt.

Nu vann Manchester United igår med 2–0 mot Sunderland, men Ruben Amorim har under en längre tid uppgetts hänga löst.