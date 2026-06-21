Uppgifter: Yan Diomande närmar sig Liverpool

Yan Diomande ser ut att lämna Leipzig.

Liverpool ska nu vara intresserade av att säkra upp anfallaren.

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Yan Diomande har slagit igenom med dunder och brak i RB Leipzig. Den 19-årige ivorianen har dessutom imponerat stort för Elfenbenskusten under VM, där han varit en av turneringens stora utropstecken.

Intresset för yttern är stort, och Liverpool är en av klubbarna som jagar hans signatur. Enligt The Athletic fick Merseysideklubben nyligen ett bud värt totalt 100 miljoner euro, motsvarande cirka 1,1 miljarder kronor, nobbat av Leipzig.

Nu förbereder Liverpool ett nytt försök. Transferjournalisten Nicolò Schira uppger att Diomande står högt upp på klubbens önskelista och att ett nytt bud väntas skickas inom kort.

Enligt Schira kräver RB Leipzig mellan 120 och 130 miljoner euro – omkring 1,3–1,4 miljarder kronor – för att släppa stjärnskottet. Samtidigt vill den tyska klubben helst behålla honom, även om spelaren själv uppges vara öppen för en flytt i sommar, enligt Fabrizio Romano.