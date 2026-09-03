Uppgifter: Yasin Ayari nära Galatasaray

Yasin Ayari kan fortfarande lämna Brighton i sommar.

Galatasaray uppges ha fått upp ögonen för den svenske mittfältaren.

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Tidigare uppgifter har placerat både Roma och Borussia Dortmund i jakten på Yasin Ayari. Någon flytt blev dock aldrig av innan de stora europeiska transferfönstren stängde.

Men det finns fortfarande möjligheter för den svenske mittfältaren, då det turkiska transferfönstret ännu är öppet.

Enligt turkiska Fotomac har Galatasaray fått upp ögonen för Ayari. Klubben uppges nu försöka förhandla ner prislappen, men något bud ska ännu inte ha lagts. Situationen uppges fortsatt vara under utvärdering.

Brighton värderar enligt tidigare uppgifter Ayari till 40–50 miljoner euro, motsvarande omkring 440–550 miljoner kronor.

22-åringens kontrakt med Brighton sträcker sig till sommaren 2027. Klubben arbetar samtidigt för att förlänga avtalet med svensken.