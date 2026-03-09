Uppgifter: Ytterligare mittfältare aktuell för Manchester United

Manchester United vill förstärka mittfältet i sommar.

Nu uppges Ibrahim Sangare också finnas på klubbens lista inför sommarfönstret.

Foto: Bildbyrån

Manchester United vill förstärka mittfältet i sommar och det har redan ryktats om att flera mittfältare är aktuell för klubben.

Bland annat så har Elliot Anderson och Carlos Baleba uppgetts vara aktuell för storklubben, nu kommer uppgifter om att ytterligare ett namn adderats till listan.

CaughtOffside rapporterar nämligen att Nottingham Forest-mittfältaren Ibrahim Sangare också finns med på Uniteds lista inför sommarens transferfönster.

Enligt uppgifterna väntas Forest kräva 45-50 miljoner euro för mittfältaren, uppemot 533 miljoner kronor med andra ord.

28-åringen står den här säsongen noterad för två mål och två assist på 21 matcher i Premier League.