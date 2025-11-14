Ajax står utan huvudtränare efter att John Heitinga sparkats.

Nu kan brassen Maxwell ta över klubben.

Det rapporterar nederländska De Telegraaf.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Ajax har haft en tuff start på säsongen. Nyligen stod det klart att tränaren John Heitinga sparkas efter den svaga poängskörden.

Sedan dess har det ryktats om flera kandidater att ta över den nederländska storklubben. Enligt tidigare uppgifter var Erik ten Hag aktuell för en comeback i Ajax – men valde att tacka nej.

Nu skriver tidningen De Telegraaf att det finns två nya kandidater till att ta över tränarjobbet i Ajax. Enligt tidningen är Jordi Cruyff och brassen Maxwell på önskelistan.

Maxwell är mest känd från sin koppling till Zlatan Ibrahimovic. De båda har spelat i just Ajax, men även i Inter, Barcelona, and Paris Saint-Germain.

Brassen kommer senast från ett jobb i PSG:s sportsliga ledning.