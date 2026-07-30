Båda vill bort från Djurgården – bekräftar tuffa sitsen

STOCKHOLM. Filip Manojlovic och Matias Siltanen vill båda lämna Djurgården.

Det bekräftar tränaren Jani Honkavaara efter torsdagens träning på Kaknäs.

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Den ena har gått från given till frysboxen, den andra har berövats en flytt till Toulouse.

Nyligen berättade Matias Siltanen att han efter spruckna övergången till franska klubben haft det jobbigt mentalt.

”Det var varit en tuff vecka, en av de tuffaste veckorna mentalt som spelare. När det är så konkret och Djurgården får ett väldigt bra erbjudande… jag vill gå, är överens med klubben och sedan händer det här, att det blev helt annorlunda än vad jag ville… det är så klart tufft. Jag ville verkligen gå”, sa Siltanen efter segern mot HBK 13 juli.

Nu bekräftar också Djurgårdens tränare Jani Honkavaara att sin finska landsman vill bort.

– Det är en svår situation. Jag hoppas verkligen att han får igenom en transfer, vi alla hoppas på det för han förtjänar det, säger Honkavaara efter torsdagens träning och fortsätter:

– Men det måste också vara rätt klubb. Vi vet om Siltanens utgångspunkt, men han är kvar här och måste fokusera här. Det är väldigt enkelt, men klart det är tufft att hantera när han tänker på en transfer som inte blir av.

I dagarna presenterades Lukas Jonsson som ny målvakt i Djurgården och det talar ännu mer för en flytt för Filip Manojlovic, som gått från given förstamålvakt i fjol till att helt tappat sin plats till Jacob Rinne i år.

– Filip vill spela och vill därför lämna, men jag är inte säker på om det finns rätt klubb ännu och tills något händer är han här med oss, säger Honkavaara.