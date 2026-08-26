Vägrar att träna – vill få till flytt till Djurgården

Abdul Abdulmalik ryktas till Djurgården.

Nu vägrar han träna med sin nuvarande klubb Boreham Wood FC.

Det bekräftar klubbens ordförande Danny Hunter i ett uttalande.

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Durgården har lagt två bud på Abdul Abdulmalik från det engelska femtedivisionsklubben Boreham Wood FC. Det högsta låg enligt uppgifter från Sky på drygt 19 miljoner kronor.

Klubben har dock gett kalla handen till Djurgårdens erbjudande.

Samtidigt verkar Abdulmalik själv vara väldigt intresserad av en flytt. I ett inlägg på Instagram skriver han att han är ”redo för nästa utmaning” och att ”möjligheter som denna är sällsynta”.

Den ståndpunkten verkar han även utryckt till Boreham Woods klubbledningen. Enligt klubbens ordförande Danny Hunter har 23-åringen inte varit en del av algets aktiviteter den senaste tiden.

”Just nu vägrar Abdul att träna med oss eller spela matcher, även om han fortfarande är vår spelare och har två år kvar på sitt kontrakt. Min magkänsla är att den köpande klubben kanske väljer att inte återkomma till förhandlingsbordet, men självklart kan jag ha fel”, skriver han i ett uttalande på klubbens hemsida.

Hunter menar att parterna kommit överens om en övergångssumma. Det som återstår att komma överens om bonusar kopplade till en vidareförsäljningsklausul för Boreham Wood, menar han.

”Om jag vore en person som satsade pengar – vilket jag inte är – skulle jag förvänta mig att en missnöjd Abdul fortfarande är kvar hos oss när transferfönstret stänger nästa tisdag. Men vad vet jag?”