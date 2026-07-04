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Foto: Alamy

Vändningen: Granit Xhaka ser ut att stanna i Sunderland

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Jakob Bergelv
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Det blir ingen flytt till Chelsea.
Istället blir Granit Xhaka kvar i Sunderland.
Detta enligt uppgifter från BBC.

St. Gallen, Switzerland. 31 maj 2026. Granit Xhaka från Switzerland jublar under den internationella träningslandskampen mellan Switzerland och Jordan på Kybunpark i St. Gallen, Schweiz, den 31 maj 2026. (Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images). Källa: DeFodi GmbH & Co. KG/Alamy Live News.
Foto: Alamy

Granit Xhaka såg ut att göra en oväntad flytt till Chelsea mitt under VM. Nu ser den affären ut att ha runnit ut i sanden.

Enligt BBC lade Londonklubben ett bud på 8 miljoner pund som Sunderland avslog. Nya uppgifter gör nu gällande att Xhaka utryckt sin vilja att stanna i nordöstra England.

Det ser därmed inte ut att bli någon återförening med Xabi Alonso, som tränade Xhaka under dennas tid i Bayer Leverkusen.

Sunderland slutade sjua i Premier League förra säsongen och till hösten väntar spel i Europa League. Det är första gången på 53 år som klubben deltar i en europeisk turnering.

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