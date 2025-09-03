Vändningen: Pettersson kan bli kvar – experten: ”Ville ge en signal”

Oscar Pettersson rapporterades vara på väg bort från Go Ahead Eagles.

Nu ser 25-åringen ut att bli kvar.

”Klubben ville bara ge svensken en signal”, skriver journalisten Sander Janssen på X.

Det var för drygt en vecka sedan som svenske Oscar Pettersson rapporterades vara på väg mot en flytt bort från nederländska Go Ahead Eagles. Den tidigare BP- och IFK Göteborg-spelaren saknades i GAE:s matchtrupp och enligt den nederländska tidningen De Stentor hade han fått tillåtelse att lämna klubben.

– Man tittar på truppen, vilka kvaliteter man har och vilka chanser man har att få speltid. Om man har en spelare som har varit med ett tag, funderar man också på vad som är bäst för att han ska kunna utvecklas vidare. Man tittar också på hackordningen och vem som har mest utrymme för utveckling. Jag tror att det finns mer utrymme för utveckling hos andra spelare just nu, sa tränaren Melvin Boel enligt tidningen.

Nu kommer en vändning i transfersagan. Enligt journalisten Sander Janssen har Go Ahead Eagles bestämt sig för att behålla svensken.

”Oscar Pettersson får inte lämna Go Ahead Eagles. Klubben ville bara ge svensken en signal.”, skriver han på X.

Oscar Pettersson har kontrakt med GAE fram till sommaren 2028.