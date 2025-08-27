Värvar från La Liga – Yeremy Pino uppges skriva på

Yeremy Pino flyttar till England och Crystal Palace. Det uppger transfergurun Fabrizio Romano som skriver att spanjoren köps loss från Villarreal.

Den spanska landslagsmannen kom till Villarreals ungdomssektion redan 2017 från Las Palmas och tre år senare blev han en del av A-laget.

Pino har under många år varit en viktig spelare hos ”den gula ubåten” men nu verkar 22-åringen gjort sitt i La Liga.

För enligt Fabrizio Romano köps nu Pino loss av Crystal Palace för drygt 330 miljoner svenska kronor.

Därmed är Eberechi Ezes ersättare i hamn, Eze som nyligen gick till Arsenal.